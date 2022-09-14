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Существует ли угроза наступления РФ в Николаевской области: ответ Кима

Новина українською →
Николаев, Среда 14 сентября 2022 17:18
Существует ли угроза наступления РФ в Николаевской области: ответ Кима Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные могут попытаться провести наступление в отдельных районах Николаевской области, но оно будет безуспешным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"У рашистов не хватает сил и средств для успешного нападения на Николаев, однако на отдельных участках фронта они могут предпринять наступательные действия. Эта история не может быть успешной, но риски до сих пор есть, поскольку российские захватчики уже неоднократно прибегали к нелогичным действиям", - заявил Ким.

Он также добавил, что на данный момент необходимости в срочной эвакуации жителей Николаева нет, но власти готовы к любому развитию событий.

Напомним, 10 сентября российские оккупанты нанесли очередной удар по Николаеву.

Также мы писали, что, по словам Кима, активные бои на Херсонском направлении отвлекают российских оккупантов от Николаевской области.

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Николаевская область Виталий Ким Война России против Украины
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