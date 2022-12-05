ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кім попередив про зліт понад десятка російських бомбардувальників

Новость на русском →
Миколаїв, Понеділок 05 грудня 2022 11:35
Кім попередив про зліт понад десятка російських бомбардувальників Фото: РФ підняла у повітря 14 літаків Ту-95 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська підняли у небо свої бомбардувальники. Відомо про зліт 14 літаків Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"14 пеТУхів-95 у повітрі (я так розумію, на 6-8 менше, ніж планували)… Ну що ж, подивимося. Зберігаємо спокій", - написав Кім.

Варто зазначити, що станом на 11:30 в Україні, крім Луганської області, не оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, військові та керівництво України попереджало, що Росія може готуватися до нового масштабного обстрілу. Українців закликають бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також зазначимо, що російські війська зібрали у двох морях (Чорному та Середземному) 100 крилатих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Війна Росії проти України Виталий Ким
NEWS
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії