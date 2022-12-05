Кім попередив про зліт понад десятка російських бомбардувальників

Російські війська підняли у небо свої бомбардувальники. Відомо про зліт 14 літаків Ту-95.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"14 пеТУхів-95 у повітрі (я так розумію, на 6-8 менше, ніж планували)… Ну що ж, подивимося. Зберігаємо спокій", - написав Кім.

Варто зазначити, що станом на 11:30 в Україні, крім Луганської області, не оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, військові та керівництво України попереджало, що Росія може готуватися до нового масштабного обстрілу. Українців закликають бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також зазначимо, що російські війська зібрали у двох морях (Чорному та Середземному) 100 крилатих ракет.

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