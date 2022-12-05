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Ким предупредил о взлете более десятка российских бомбардировщиков

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Николаев, Понедельник 05 декабря 2022 11:35
Ким предупредил о взлете более десятка российских бомбардировщиков Фото: РФ подняла в воздух 14 самолетов Ту-95 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска подняли в небо свои бомбардировщики. Известно о взлете 14 самолетов Ту-95.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"14 пеТУхов-95 в воздухе (я так понимаю, на 6-8 меньше, чем планировали)… Ну что ж, посмотрим. Сохраняем спокойствие", - написал Ким.

Стоит отметить, что по состоянию на 11.30 в Украине, кроме Луганской области, не объявляли воздушную тревогу.

Напомним, военные и руководство Украины предупреждали, что Россия может готовиться к новому масштабному обстрелу. Украинцев призывают быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также отметим, что российские войска собрали в двух морях (Черном и Средиземном) 100 крылатых ракет.

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Российская Федерация Война в Украине Война России против Украины Виталий Ким
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