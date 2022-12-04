Їх задача - терор. Гуменюк сказала, коли росіяни можуть почати новий масований удар
Росія готує нову масовану ракетну атаку по інфраструктурі України. Втім, ці удари можуть статися коли завгодно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі "24 каналу".
"Цілком імовірно, що вони готують (свій арсенал - ред.) і цілком імовірно, що вичікують. Тому що ми розуміємо, що посилення особливостей зимових погодних умов може бути додатковим фактором, коли вони захочуть застосувати таку атаку", - зазначила Гуменюк.
Своєю чергою вона наголосила, що ракетна атака готується і можлива будь-якого дня, тому прив'язуватися до конкретних днів не варто.
"Не обов'язково прив'язувати до понеділка, вівторка, середи чи чекати до четверга. Треба розуміти, що це можливо будь-якої миті, особливо коли такий ресурс напоготові в морі. Авіація також проявляє певну активність за якою ми стежимо і повідомляємо. Тож це (ракетний удар - ред.) цілком імовірно будь-якої миті. Для них ані день, ні ніч не мають значення, їх задача - терор", - акцентувала Гуменюк.
Росія готується до нової атаки
Нагадаємо, що російські війська зібрали у двох морях (Чорному та Середземному) 100 крилатих ракет.
Зокрема, наразі в Чорному морі (з акваторії якого ворог часто випускає ракети) на бойовому чергуванні знаходиться 21 ворожий корабель, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 24 ракети.
Тим часом в ОП вважають, що Росія могла дещо змінити свою змінила тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні. Тож ворог може атакувати енергоінфраструктуру українців, коли вдарять морози до -10 градусів.
Додамо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні запевнив, ЗСУ посилюють оборону на всіх напрямках фронту та сприяють тому, аби російські "Калібри" опинилися на дні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.