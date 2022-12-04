Їх задача - терор. Гуменюк сказала, коли росіяни можуть почати новий масований удар

Росія готує нову масовану ракетну атаку по інфраструктурі України. Втім, ці удари можуть статися коли завгодно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі "24 каналу".

"Цілком імовірно, що вони готують (свій арсенал - ред.) і цілком імовірно, що вичікують. Тому що ми розуміємо, що посилення особливостей зимових погодних умов може бути додатковим фактором, коли вони захочуть застосувати таку атаку", - зазначила Гуменюк.

Своєю чергою вона наголосила, що ракетна атака готується і можлива будь-якого дня, тому прив'язуватися до конкретних днів не варто.

"Не обов'язково прив'язувати до понеділка, вівторка, середи чи чекати до четверга. Треба розуміти, що це можливо будь-якої миті, особливо коли такий ресурс напоготові в морі. Авіація також проявляє певну активність за якою ми стежимо і повідомляємо. Тож це (ракетний удар - ред.) цілком імовірно будь-якої миті. Для них ані день, ні ніч не мають значення, їх задача - терор", - акцентувала Гуменюк.

Росія готується до нової атаки

Нагадаємо, що російські війська зібрали у двох морях (Чорному та Середземному) 100 крилатих ракет.

Зокрема, наразі в Чорному морі (з акваторії якого ворог часто випускає ракети) на бойовому чергуванні знаходиться 21 ворожий корабель, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 24 ракети.

Тим часом в ОП вважають, що Росія могла дещо змінити свою змінила тактику завдання масованих ракетних ударів по Україні. Тож ворог може атакувати енергоінфраструктуру українців, коли вдарять морози до -10 градусів.

Додамо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні запевнив, ЗСУ посилюють оборону на всіх напрямках фронту та сприяють тому, аби російські "Калібри" опинилися на дні.