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Кім попередив про обстріл Миколаєва окупантами: що відомо

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Субота 31 грудня 2022 20:54
Кім попередив про обстріл Миколаєва окупантами: що відомо Фото: голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що окупанти готуються сьогодні пізно ввечері вдарити ракетами по обласному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ОВА.

За його словами, планується щонайменше один залп ракетами протиповітряного комплексу С-300.

"Але добре сміється той, хто сміється без наслідків", - наголосив керівник Миколаївської ОВА.

Тому рекомендується прислухатися до повітряних тривог, до їх закінчення залишатися в укритті і по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, сьогодні внаслідок російських обстрілів у Миколаєві шестеро людей отримали поранення, внаслідок обстрілу Миколаєва в одному з районів виникла пожежа. Також у місті булопошкоджено автомобіль.

Після цього голова Миколаївської ОВ Віталій Кім заявив, що всі жителі Миколаївської області, які постраждали від сьогоднішньої ракетної атаки росіян, отримають компенсацію.

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