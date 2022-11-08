Кім попередив про можливий запуск іранських дронів

Росіяни у вівторок, 8 листопада, могли знову запустити іранські дрони-камікадзе та направити їх у бік Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"16:30 чекаємо на мопеди", - написав він.
У цьому великих подробиць глава ОВА не розкриває. Зазначимо, у Миколаївській області поки не оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські розвідники виявили в іранських дронах іноземні деталі, виготовлені в лютому. Це може свідчити про їх передачу Росії вже після початку повномасштабної війни.
Також ми писали, що вранці у вівторок, 8 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району.
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