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Ким предупредил о возможном запуске иранских дронов

Иллюстративное фото: Ким предупредил о возможном запуске иранских дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне во вторник, 8 ноября, могли снова запустить иранские дроны-камикадзе и направить их в сторону Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"16:30 ждем мопеды", - написал он.

При этом больших подробностей глава ОВА не раскрывает. Отметим, в Николаевской области пока не объявили воздушную тревогу.

Напомним, ранее стало известно, что украинские разведчики нашли в иранских дронах иностранные детали, изготовленные в феврале. Это может свидетельствовать об их передаче России уже после начала полномасштабной войны.

Также мы писали, что утром во вторник, 8 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району.

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Николаевская областьдрониВойна России против УкраиныВиталий Ким