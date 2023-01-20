Кім попередив про дві ворожі повітряні цілі над Вінницькою областю

Оновлено 12:55. Кім повідомив про успішну роботу ППО.

"Бачу 2 ворожі повітряні цілі над Вінницею. Можливо "Шахеди". Або глюк", - написав Кім.

За його словами, над Миколаївською областю ці повітряні об'єкти не пролітали.

Очільник ОВА також повідомив, що висота повітряних цілей було на диво велика. Та додав, що одну вже знищено.

Нагадаємо, раніше українські військові розповіли про обстановку з ворожими кораблями в Чорному морі та попередили про можливу нову ракетну атаку російських військ.

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