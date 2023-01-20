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Ким предупредил о двух вражеских воздушных целях над Винницкой областью

Фото: глава Николаевской ОВВ Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Над Винницкой областью были замечены две вражеские воздушные цели. Тревога там пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вижу 2 вражеских воздушных цели над Винницей. Возможно "Шахеды". Или глюк", - написал Ким.

По его словам, над Николаевской областью эти воздушные объекты не пролетали.

Руководитель ОВА также сообщил, что высота воздушных целей была "удивительно большая". И добавил, что одна уже уничтожена.

Напомним, ранее украинские военные рассказали об обстановке с вражескими кораблями в Черном море и предупредили о возможной новой ракетной атаке российских войск.

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Винницкая областьНиколаевская ОГАВиталий Ким