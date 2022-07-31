ua ru
Вс, 31 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ким подтвердил гибель Вадатурского во время обстрелов Николаева

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 31 июля 2022 12:01
Ким подтвердил гибель Вадатурского во время обстрелов Николаева Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesti.com)
Автор: Мария Кучерявец

Гибель Героя Украины и известно бизнесмена Алексея Вадатурского подтвердил глава ОВА Виталий Ким. Это произошло во время ночного массированного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима в Telegram-канале.

"Николаев - Город-герой. Каждый день мы теряем наших жителей, наших воинов. И сегодня наш город потерял своего Героя. Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Афанасьевич Вадатурский и его жена Раиса Михайловна Вадатурская", - написал Ким.

Гибель Вадатурского

Напомним, ранее РБК-Украина сообщило, что сегодня, во время массированого за все время войны обстрела Николаева погиб Герой Украины и владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон", что о нем известно читайте здесь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Виталий Ким
NEWS
Антибиотики по рецепту, тарифы, учеба и курс доллара: как Украина будет жить в августе
Антибиотики по рецепту, тарифы, учеба и курс доллара: как Украина будет жить в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника