Ким оценил вероятность окружения Николаева с севера

В Николаевской ОВА считают, что причин для беспокойства по поводу возможного окружения города с севера пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.
Кима попросили прокомментировать слухи о том, что россияне могут окружить Николаев со стороны Вознесенска и Кривого Рога и объяснить, существует ли такая вероятность.
"Не существует", - коротко ответил глава ОВА.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов в комментарии РБК-Украина заявил, что россияне планируют захватить Вознесенск. Там сосредоточены большие наступательные силы врага.
Целью таких действий россиян является создание оперативного окружения Николаева.
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