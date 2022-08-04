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Ким оценил вероятность окружения Николаева с севера

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Николаевской ОВА считают, что причин для беспокойства по поводу возможного окружения города с севера пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в эфире телемарафона.

Кима попросили прокомментировать слухи о том, что россияне могут окружить Николаев со стороны Вознесенска и Кривого Рога и объяснить, существует ли такая вероятность.

"Не существует", - коротко ответил глава ОВА.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов в комментарии РБК-Украина заявил, что россияне планируют захватить Вознесенск. Там сосредоточены большие наступательные силы врага.

Целью таких действий россиян является создание оперативного окружения Николаева.

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