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Кім оцінив ймовірність оточення Миколаєва з півночі

Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Миколаївській ОВА вважають, що причин для занепокоєння з приводу можливого оточення міста з півночі поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

Кіма попросили прокоментувати чутки про те, що росіяни можуть оточити Миколаїв з боку Вознесенска і Кривого Рогу та пояснити, чи існує така ймовірність.

"Не існує", - коротко відповів голова ОВА.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов у коментарі РБК-Україна заявив, що росіяни планують захопити Вознесенськ. Там зосереджені великі наступальні сили ворога.

Метою таких дій росіян є створення оперативного оточення Миколаєва.

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