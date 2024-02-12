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Кім про останні обстріли Миколаєва: росіяни підло змінювали тактику

Миколаїв, Понеділок 12 лютого 2024 16:40
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Кім про останні обстріли Миколаєва: росіяни підло змінювали тактику Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти підло змінювали свою тактику під час обстрілів Миколаєва минулого тижня. Зокрема, вони намагалися атакувати рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Протягом минулого тижня Миколаїв зазнавав інтенсивних обстрілів військовими РФ, причому вони робили це більш підло і змінювали тактику. Скажімо, у ніч на 11 лютого вони чотири рази запускали групи безпілотників з інтервалом приблизно в 30-60 хвилин", - розповів Кім.

За його словами, росіяни таким чином намагалися не лише викликати більш серйозні руйнування, а й вдарити по українських рятувальниках, які брали участь у ліквідації наслідків атак.

Також внаслідок удару 7 лютого, який росіяни завдали ракетою Х-22, був один загиблий та кілька поранених. Через атаку пошкоджено близько 70 будинків, три будівлі - повністю зруйновано.

Удар по Миколаєву 11 лютого

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого російські окупанти атакували Миколаїв за допомогою дронів-камікадзе.

Внаслідок влучань по місту почалася пожежа і був один постраждалий.

Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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