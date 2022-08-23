Ким объяснил, что на самом деле означает "успех" россиян в окрестностях Благодатного

Закрепление оккупантов на окраинах села Благодатное на Николаевском направлении вряд ли можно назвать даже частичным успехом. Россиянам удалось зайти лишь на окраину села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима во время брифинга 23 августа.

"Там от частичного успеха одно название, потому что они там на окраину села зашли. Я не знаю, 500 метров. Поэтому... Больше я комментировать не могу. Я думаю, что наши Вооруженные Силы там в ближайшее время обновят эту ситуацию и дадут соответствующие комментарии", - сказал он.

Что известно о захвате Благодатного

21 августа в утренней сводке Генштаб отчитался о том, что на Николаевском направлении российские войска ведут наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное и имеют частичный успех, а именно - заняли южную окраину населенного пункта Благодатное.