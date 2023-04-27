Кім про нічний обстріл Миколаєва: це незвичний удар, була легка паніка

"23 людей госпіталізовано, з них одна дитина 12 років, одна людина загинула. Три особи у важкому стані. Наразі ситуація не змінилася. Проводиться розчищення, відновлення вікон", - зазначив Кім.

На думку глава ОВА, російська ракета влучила у дерево, тому будівлі навколо пошкоджені, але не зруйновані. Внаслідок російського удару пошкоджені будівля заводу, технікуму, суд, але найбільших руйнувань зазнали п'ятиповерхівка та будинки у приватному секторі.

Кім зазначив, що Миколаїв майже чотири місяці не обстрілювався окупантами. За його словами, сьогоднішній удар був незвичним і викликав у жителів паніку.

"Це 113 день без обстрілів Миколаєва. З 31 грудня не було обстрілів... Була легка паніка у людей. Це підступний удар росіян по цивільних, там немає військових об'єктів... Але це незвичний був удар, ми не реагували, ми не бачили, тому це був, як сніг на голову", - зазначив Кім.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 27 квітня атакувала Миколаїв, випустивши ракети "Калібр". Внаслідок атаки загинула людина, ще 23 осіб отримали поранення.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що внаслідок атаки один з мікрорайонів міста залишився без світла. За його словами, це наймасштабніший обстріл з початку року.

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