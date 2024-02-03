Каким может быть курс доллара и от чего это зависит: прогноз на следующую неделю

В течение 5-11 февраля ситуация на валютном рынке в стратегическом смысле будет мало чем отличаться от предыдущих нескольких месяцев. В первую очередь речь идет о том, что режим "управляемой гибкости", введенный НБУ, будет действовать и дальше.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"То есть курсовые показатели во многом будут зависеть от своевременных валютных интервенций, которые должны обеспечить относительную стабильность между спросом и предложением на межбанке. Однако на межбанке действует свободное курсообразование, проявляющееся в частых и разновекторных изменениях текущих курсов, но в основном они не существенны", - сказал он.

Кроме того, наличный рынок по-прежнему будет отражать все изменения на межбанке: курсообразование будет происходить на основе именно безналичных курсов с добавлением маржи финучреждений, добавил банкир.

В то же время Лесовой отметил, что кроме стратегических решений НБУ дальнейшая ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от факторов, среди которых макрофинансовая помощь, блокирование границ и военный фактор (события на фронте, последствия вооруженной агрессии, морально-психологическая устойчивость общества к новым испытаниям и т.п.).

Банкир прогнозирует, что на межбанке курсовые колебания будут проходить в пределах 37,75-38,75 грн/доллар и 40-42 грн/евро. Валютные колебания на наличном рынке будут в пределах 38-39,5 грн/евро и 41-43 грн/евро.

"Таким образом на следующей неделе на валютном рынке не стоит ожидать системных изменений: роль регулятора вместе с другими объективными факторами, непосредственно затрагивающими уровень доходов бюджета, сформируют текущую курсовую ситуацию. А влияние военных факторов до сих пор остается труднопрогнозируемым, однако, как доказывает ситуация в декабре, не менее важно для рынка", - отметил Лесовой.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в январе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,533 млрд. долларов. Это меньше на 28,7%, чем в декабре прошлого года (3,553 млрд. долларов).

Однако в январе Украина почти не получала международную помощь, за исключением 390 млн долларов от Японии. НБУ называет это "рисками ритмичности" поступления помощи и заявляет, что они реализовались уже в декабре 2023 года.

ЕС одобрил пакет помощи Украине на 50 млрд евро, и первый транш на 4,5 млрд евро ожидается в марте.