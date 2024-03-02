Яким може бути курс долара на початку березня: прогноз банкіра

На початку березня головні фактори, що формуватимуть кон’юнктуру валютного ринку, лежатимуть переважно в економічній площині. Водночас не виключений і психологічний чинник.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Як зазначив банкір, продовжить діяти режим "керованої гнучкості" на міжбанку, від ситуації на якому залежатиме готівковий ринок - в курсоутворенні готівковий ринок базуватиметься саме на курсах міжбанку.

Що ще вливатиме на ринок

Серед інших економічних факторів, що впливатимуть на ринок, експерт виділив отримання макрофінансової допомоги, пошук ефективного рішення із розблокування експорту на західних кордонах.

"Крім того, ми не виключаємо періодичний вплив емоційного чинника на готівковий ринок, викликаного цілою низкою воєнних, внутрішньополітичних обставин", - сказав він.

За його словами, цей чинник періодично може тиснути на ринок - попит на готівку може зростати, провокуючи головним чином обмінні пункти до різкого збільшення встановлених ними курсів продажу валюти (різниця між курсами купівлі та продажу в обмінниках може бути більшою за 1 грн, що є яскравим свідченням "курсових ігор").

"Проте, як це не раз траплялося протягом останніх кількох місяців, після різкого курсового загострення завжди настає етап ремісії: готівковий курс продажу знижується до курсу купівлі, залишаючись на адекватній відстані в 0,3-0,5 грн", - пояснив банкір.

Прогноз курсу

Лєсовий очікує, що на ринку щоденно відбуватимуться курсові зміни, які за великим рахунком не нестимуть стратегічної загрози різкого та неочікуваного знецінення чи зміцнення гривні: на міжбанку щоденні зміни не перевищуватимуть 0,2 грн, а на готівковому ринку очікуються в межах 0,3-0,5 грн.

Готівковий ринок встановлюватиме курси, спираючись на міжбанк з додаванням комісії фінустанов (відтак ситуація на готівковому ринку буде дзеркальною до міжбанку), сказав він.

Межі допустимих/очікуваних курсових коливань не зміняться, будь-які поточні зміни відбуватимуться в кордонах 38-39,5 грн/долар та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38-39,9 грн/долар та 41-43 грн/євро на готівковому ринку, прогнозує банкір.

"Таким чином, наступного тижня умови валютного ринку майже не зміняться: навряд чи з’явиться якийсь фактор, що здатен радикально змінити наявні тренди, розвернути їх у протилежний бік. Ринку не загрожує дестабілізація, навіть емоційні прояви матимуть скоріше винятковий, аніж системний характер", - констатував Лєсовий.

Ситуація на ринку

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій.

НБУ у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,509 млрд доларів. Це мінімальний обсяг із квітня минулого року.

Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався в середині лютого, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,62 грн/долар.

Однак потім курс почав падати. У результаті курс за місяць зріс на 33 копійки - з 37,87 до 38,20 грн/долар. На початку березня курс упав ще нижче.