Каким может быть курс доллара в начале марта: прогноз банкира

В начале марта главные факторы, которые будут формировать конъюнктуру валютного рынка, будут лежать преимущественно в экономической плоскости. В то же время, не исключен и психологический фактор.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, продолжит действовать режим "управляемой гибкости" на межбанке, от ситуации на котором будет зависеть наличный рынок - в курсообразовании наличный рынок будет базироваться именно на курсах межбанка.

Что еще будет вливать на рынок

Среди других экономических факторов, влияющих на рынок, эксперт выделил получение макрофинансовой помощи, поиск эффективного решения по разблокированию экспорта на западных границах.

"Кроме того, мы не исключаем периодическое влияние эмоционального фактора на наличный рынок, вызванного целым рядом военных, внутриполитических обстоятельств", - сказал он.

По его словам, этот фактор периодически может давить на рынок - спрос на наличные может расти, провоцируя главным образом обменные пункты к резкому увеличению курсов продажи валюты (разница между курсами покупки и продажи в обменниках может быть больше 1 грн, что является ярким свидетельством "курсовых игр").

"Однако, как это не раз случалось в последние несколько месяцев, после резкого курсового обострения всегда наступает этап ремиссии: наличный курс продажи снижается до курса покупки, оставаясь на адекватном расстоянии в 0,3-0,5 грн", - пояснил банкир.

Прогноз курса

Лесовой ожидает, что на рынке будут ежедневно наблюдаться курсовые изменения, которые по большому счету не будут нести стратегическую угрозу резкого и неожиданного обесценения или укрепления гривні: на межбанке ежедневные изменения не будут превышать 0,2 грн, а на наличном рынке ожидаются в пределах 0,3-0,5 грн.

Наличный рынок будет устанавливать курсы, опираясь на межбанк с добавлением комиссии финучреждений (следовательно, ситуация на наличном рынке будет зеркальной в межбанк), сказал он.

Пределы допустимых/ожидаемых курсовых колебаний не изменятся, любые текущие изменения будут происходить в границах 38-39,5 грн/доллар и 41,5-43 грн/евро на межбанке и 38-39,9 грн/доллар и 41-43 грн /евро на наличном рынке, прогнозирует банкир.

"Таким образом, на следующей неделе условия валютного рынка почти не изменятся: вряд ли появится какой-то фактор, способный радикально изменить имеющиеся тренды, развернуть их в противоположную сторону. Рынку не грозит дестабилизация, даже эмоциональные проявления будут скорее исключительны, чем системный характер", - констатировал Лесовой.

Ситуация на рынке

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций.

НБУ в феврале 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1,509 млрд долларов. Это минимальный объем с апреля прошлого года.

Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в середине февраля, когда официальный курс вырос до максимума 38,62 грн/доллар.

Однако потом курс стал падать. В результате курс за месяц вырос на 33 копейки - с 37,87 до 38,20 грн/доллар. В начале марта курс упал еще ниже.