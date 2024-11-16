Яким може бути курс долара наступного тижня: прогноз банкіра

Протягом 18-24 листопада на валютному ринку України НБУ збереже тактику стримування курсів, коли необхідно регулюючи попит і пропозицію через інтервенції.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
"На готівковому ринку очікується рівновага між попитом і пропозицією через розпал сезону передсвяткових знижок. Зазвичай наприкінці року зростання попиту на валюту є об’єктивним, однак його врівноважить кількість громадян, що обмінюватимуть валюту на гривні для здійснення необхідних передсвяткових покупок", - сказав банкір.
За його словами, фінансовий чинник наповнення бюджету майже розв’язаний не лише до кінця 2024 року, а й на 2025 рік (мова йде про схвалення країнами G7 кредиту на 50 млрд доларів, що гаситиметься через прибуток від заморожених активів країни-агресора).
Лєсовий очікує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:
"Таким чином, наступного тижня варто очікувати відносно стабільні курсові показники: на фоні частих і різноспрямованих змін, вони не стануть проблемними для загальної курсової картини. Принаймні зараз ми можемо говорити, що суто економічні чинники є сприятливими для збереження курсових показників на рівні попереднього тижня", - констатував Лєсовий.
Нагадаємо, минулого тижня курс долара трохи знизився з 41,29 грн/долар до 41,27 грн/долар. Фактично курс перебуває на цьому рівні майже чотири місяці - з кінця липня 2024 року.