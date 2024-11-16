Каким может быть курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

"На наличном рынке ожидается равновесие между спросом и предложением из-за разгара сезона предпраздничных скидок. Обычно в конце года рост спроса на валюту объективен, однако его уравновесит количество граждан, которые будут обменивать валюту на гривны для совершения необходимых предпраздничных покупок", - сказал банкир.

По его словам, финансовый фактор наполнения бюджета почти решен не только до конца 2024 года, но и на 2025 год (речь идет об одобрении странами G7 кредита на 50 млрд долларов, что будет погашаться из-за прибыли от замороженных активов страны-агрессора).

Прогноз курса

Лесовой ожидает, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,2-41,7 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, на следующей неделе следует ожидать относительно стабильные курсовые показатели: на фоне частых и разнонаправленных изменений, они не станут проблемными для общей курсовой картины. По крайней мере, сейчас мы можем говорить, что сугубо экономические факторы благоприятны для сохранения курсовых показателей на уровне предыдущей недели", – констатировал Лесовой.