Яким може бути курс долара наступного тижня: прогноз банкіра

"Іншими словами регулятор не відмовиться від власної та досить ефективної стратегії "керованої гнучкості" на міжбанку, яку варто розцінювати як важливий етап лібералізації ринку", - сказав він.

За його словами, активність НБУ (зокрема, обсяги валютних інтервенцій) залежатиме насамперед від поточного рівня попиту, але за всіма ознаками суттєвого розриву між попитом і пропозицією не станеться. Водночас цілком можливо, що скоротиться тиск експортерів на міжбанк, що призведе до скорочення попиту на валюту.

"Відтак загальна картина ринку буде очікуваною і подібною до кількох попередніх тижнів", - додав Лєсовий.

Банкір припускає, що курс долара може зростати чи знижуватися кілька днів поспіль, однак після таких змін варто очікувати зворотній курсовий рух, що є природним в умовах вільного курсоутворення на міжбанку під наглядом регулятора.

Що впливає на ринок

Щодо основних факторів, які можуть вплинути на курсові показники, то головним буде очікування отримання коштів з нової макрофінансової допомоги (перший транш ЄС на 4,5 млрд євро в рамках 4-річної програми на 50 млрд євро мають надійти вже у березні), вважає експерт

Лєсовий нагадав, що у 2024 році Україна потребуватиме 37 млрд доларів зовнішньої допомоги (близько 3 млрд доларів на місяць), які вкрай важливі для державного бюджету.

"Дуже важливим, як і протягом грудня-січня, може стати емоційний чинник: рівень і тональність суспільних настроїв, породжених новинами, подіями, та явищами війни. Розуміємо, що суспільство є досить вразливим до будь-якої суперечливої або ж негативної інформації, що може проявитися в зростанні рівня недовіри, посиленні страхів і опосередковано збурити ажіотаж на валютному ринку. Саме тому, цей чинник, хоч і не є прямим, але дуже важливим для валютного ринку", - зазначив він.

Прогноз курсів

Банкір прогнозує, що протягом 19-25 лютого зміни курсів валют будуть частими, але незначними. Коридор валютних коливань на міжбанку очікується на рівні 37,75-38,75 грн/долар та 40-42 грн/євро.

Готівкові курси формуватимуться на основі курсів безготівкового ринку з додаванням 0,6 грн в банках і до 1 грн і дещо більше в обмінних пунктах.

Коридор валютних змін на готівковому ринку перебуватиме в межах 37,8-39 грн/долар та 41-43 грн/євро.

"Таким чином, зважаючи на незмінність наявних трендів, ситуація на валютному ринку буде подібною до минулих 2-3 тижнів. Водночас курсові показники залежатимуть від своєчасних дій регулятора на міжбанку - від обсягів валютних інтервенцій задля досягнення балансу між попитом і пропозицією", - резюмував Лєсовий.