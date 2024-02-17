Каким может быть курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

В течение 19-25 февраля на валютном рынке будут оставаться актуальными тренды почти ежедневных, но незначительных изменений - курс доллара будет расти, то будет падать. Также сохранится доминирование межбанка при курсообразовании на наличном рынке.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
"Иными словами, регулятор не откажется от собственной и достаточно эффективной стратегии "управляемой гибкости" на межбанке, которую следует расценивать как важный этап либерализации рынка", - сказал он.
По его словам, активность НБУ (в частности, объемы валютных интервенций) будет зависеть, прежде всего, от текущего уровня спроса, но по всем признакам существенного разрыва между спросом и предложением не произойдет. В то же время, вполне возможно, что сократится давление экспортеров на межбанк, что приведет к сокращению спроса на валюту.
"Следовательно общая картина рынка будет ожидаемой и похожей на несколько предыдущих недель", - добавил Лесовой.
Банкир предполагает, что курс доллара может расти или снижаться несколько дней подряд, однако после таких изменений следует ожидать обратное курсовое движение, естественное в условиях свободного курсообразования на межбанке под присмотром регулятора.
Что касаемо основных факторов, которые могут повлиять на курсовые показатели, главным будет ожидание получения средств с новой макрофинансовой помощи (первый транш ЕС на 4,5 млрд евро в рамках 4-летней программы на 50 млрд евро должны поступить уже в марте), считает эксперт
Лесовой напомнил, что в 2024 году Украине потребуется 37 млрд долларов внешней помощи (около 3 млрд долларов в месяц), которые крайне важны для государственного бюджета.
"Очень важным, как и в течение декабря-января, может стать эмоциональный фактор: уровень и тональность общественных настроений, порожденных новостями, событиями и явлениями войны. Понимаем, что общество достаточно уязвимо к любой противоречивой или негативной информации, что может проявиться в росте уровня недоверия, усилении страхов и косвенно возмутить ажиотаж на валютном рынке. Именно поэтому этот фактор, хоть и не является прямым, но очень важным для валютного рынка", - отметил он.
Банкир прогнозирует, что в течение 19-25 февраля изменения курсов валют будут частыми, но незначительными. Коридор валютных колебаний на межбанке ожидается на уровне 37,75-38,75 грн/доллар и 40-42 грн/евро.
Наличные курсы будут формироваться на основе курсов безналичного рынка с добавлением 0,6 грн в банках и до 1 грн и несколько больше в обменных пунктах.
Коридор валютных изменений на наличном рынке будет находиться в пределах 37,8-39 грн/доллар и 41-43 грн/евро.
"Таким образом, учитывая неизменность имеющихся трендов, ситуация на валютном рынке будет похожа на прошедшие 2-3 недель. В то же время курсовые показатели будут зависеть от своевременных действий регулятора на межбанке - от объемов валютных интервенций для достижения баланса между спросом и предложением", - резюмировал Лесовой.
Напомним, на прошлой неделе курс на межбанке вырос примерно на 50 копеек и впервые за последний месяц превысил 38 грн/доллар. Во второй половине недели курс упал ниже этой отметки. В итоге официальный курс вырос с 37,62 до 37,97 грн/доллар.
На наличном рынке курс сначала вырос с 38,05 до 38,40 грн/доллар, но в конце недели вернулся к уровню 38,10 грн/доллар.