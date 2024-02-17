RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Каким может быть курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

Фото: курс доллара будет колебаться в пределах 37,8-39 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение 19-25 февраля на валютном рынке будут оставаться актуальными тренды почти ежедневных, но незначительных изменений - курс доллара будет расти, то будет падать. Также сохранится доминирование межбанка при курсообразовании на наличном рынке.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Иными словами, регулятор не откажется от собственной и достаточно эффективной стратегии "управляемой гибкости" на межбанке, которую следует расценивать как важный этап либерализации рынка", - сказал он.

По его словам, активность НБУ (в частности, объемы валютных интервенций) будет зависеть, прежде всего, от текущего уровня спроса, но по всем признакам существенного разрыва между спросом и предложением не произойдет. В то же время, вполне возможно, что сократится давление экспортеров на межбанк, что приведет к сокращению спроса на валюту.

"Следовательно общая картина рынка будет ожидаемой и похожей на несколько предыдущих недель", - добавил Лесовой.

Банкир предполагает, что курс доллара может расти или снижаться несколько дней подряд, однако после таких изменений следует ожидать обратное курсовое движение, естественное в условиях свободного курсообразования на межбанке под присмотром регулятора.

Что влияет на рынок

Что касаемо основных факторов, которые могут повлиять на курсовые показатели, главным будет ожидание получения средств с новой макрофинансовой помощи (первый транш ЕС на 4,5 млрд евро в рамках 4-летней программы на 50 млрд евро должны поступить уже в марте), считает эксперт

Лесовой напомнил, что в 2024 году Украине потребуется 37 млрд долларов внешней помощи (около 3 млрд долларов в месяц), которые крайне важны для государственного бюджета.

"Очень важным, как и в течение декабря-января, может стать эмоциональный фактор: уровень и тональность общественных настроений, порожденных новостями, событиями и явлениями войны. Понимаем, что общество достаточно уязвимо к любой противоречивой или негативной информации, что может проявиться в росте уровня недоверия, усилении страхов и косвенно возмутить ажиотаж на валютном рынке. Именно поэтому этот фактор, хоть и не является прямым, но очень важным для валютного рынка", - отметил он.

Прогноз курсов

Банкир прогнозирует, что в течение 19-25 февраля изменения курсов валют будут частыми, но незначительными. Коридор валютных колебаний на межбанке ожидается на уровне 37,75-38,75 грн/доллар и 40-42 грн/евро.

Наличные курсы будут формироваться на основе курсов безналичного рынка с добавлением 0,6 грн в банках и до 1 грн и несколько больше в обменных пунктах.

Коридор валютных изменений на наличном рынке будет находиться в пределах 37,8-39 грн/доллар и 41-43 грн/евро.

"Таким образом, учитывая неизменность имеющихся трендов, ситуация на валютном рынке будет похожа на прошедшие 2-3 недель. В то же время курсовые показатели будут зависеть от своевременных действий регулятора на межбанке - от объемов валютных интервенций для достижения баланса между спросом и предложением", - резюмировал Лесовой.

Напомним, на прошлой неделе курс на межбанке вырос примерно на 50 копеек и впервые за последний месяц превысил 38 грн/доллар. Во второй половине недели курс упал ниже этой отметки. В итоге официальный курс вырос с 37,62 до 37,97 грн/доллар.

На наличном рынке курс сначала вырос с 38,05 до 38,40 грн/доллар, но в конце недели вернулся к уровню 38,10 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ