Каким может быть курс доллара на следующей неделе: прогноз банкира

В течение 19-25 февраля на валютном рынке будут оставаться актуальными тренды почти ежедневных, но незначительных изменений - курс доллара будет расти, то будет падать. Также сохранится доминирование межбанка при курсообразовании на наличном рынке.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Иными словами, регулятор не откажется от собственной и достаточно эффективной стратегии "управляемой гибкости" на межбанке, которую следует расценивать как важный этап либерализации рынка", - сказал он.

По его словам, активность НБУ (в частности, объемы валютных интервенций) будет зависеть, прежде всего, от текущего уровня спроса, но по всем признакам существенного разрыва между спросом и предложением не произойдет. В то же время, вполне возможно, что сократится давление экспортеров на межбанк, что приведет к сокращению спроса на валюту.

"Следовательно общая картина рынка будет ожидаемой и похожей на несколько предыдущих недель", - добавил Лесовой.

Банкир предполагает, что курс доллара может расти или снижаться несколько дней подряд, однако после таких изменений следует ожидать обратное курсовое движение, естественное в условиях свободного курсообразования на межбанке под присмотром регулятора.

Что влияет на рынок

Что касаемо основных факторов, которые могут повлиять на курсовые показатели, главным будет ожидание получения средств с новой макрофинансовой помощи (первый транш ЕС на 4,5 млрд евро в рамках 4-летней программы на 50 млрд евро должны поступить уже в марте), считает эксперт

Лесовой напомнил, что в 2024 году Украине потребуется 37 млрд долларов внешней помощи (около 3 млрд долларов в месяц), которые крайне важны для государственного бюджета.

"Очень важным, как и в течение декабря-января, может стать эмоциональный фактор: уровень и тональность общественных настроений, порожденных новостями, событиями и явлениями войны. Понимаем, что общество достаточно уязвимо к любой противоречивой или негативной информации, что может проявиться в росте уровня недоверия, усилении страхов и косвенно возмутить ажиотаж на валютном рынке. Именно поэтому этот фактор, хоть и не является прямым, но очень важным для валютного рынка", - отметил он.

Прогноз курсов

Банкир прогнозирует, что в течение 19-25 февраля изменения курсов валют будут частыми, но незначительными. Коридор валютных колебаний на межбанке ожидается на уровне 37,75-38,75 грн/доллар и 40-42 грн/евро.

Наличные курсы будут формироваться на основе курсов безналичного рынка с добавлением 0,6 грн в банках и до 1 грн и несколько больше в обменных пунктах.

Коридор валютных изменений на наличном рынке будет находиться в пределах 37,8-39 грн/доллар и 41-43 грн/евро.

"Таким образом, учитывая неизменность имеющихся трендов, ситуация на валютном рынке будет похожа на прошедшие 2-3 недель. В то же время курсовые показатели будут зависеть от своевременных действий регулятора на межбанке - от объемов валютных интервенций для достижения баланса между спросом и предложением", - резюмировал Лесовой.