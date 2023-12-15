Яким може бути подальший перебіг подій на фронті: що кажуть експерти

Наразі складно спрогнозувати подальший перебіг подій на фронті, але, швидше за все, російські війська продовжать наступати на сході, а ЗСУ будуть використовувати будь-яку можливість для контратак.

Військові експерти Владислав Селезньов та Олександр Мусієнко не беруться прогнозувати перебіг бойових дій. Однак вони припускають, що епізод із горлівським териконом загалом може характеризувати нашу тактику на найближчі місяці.

Таким чином, швидше за все, росіяни продовжать наступати на сході, а Сили оборони будуть використовувати будь-яку можливість для контратак.

На думку Мусієнка, два місяці штурмів не пройшли безслідно, прямо зараз ворожі війська знаходяться на піку, за яким неодмінно послідує пауза. Завдання українських сил - бити по тилах та діяти малими групами, розвиваючи локальні успіхи та не даючи ворогу перегрупуватися.

Однак, як зазначив експерт, не факт, що виснаживши противника, армія буде готова до масштабного наступу навесні 2024 року. Ключовим питанням залишається наявність необхідних ресурсів.

Постачання від західних партнерів впали до мінімального рівня, а політики в США досі не домовилися про мільярди для України. І цей фактор не додає оптимізму щодо українських перспектив на фронті. Принаймні, порівняно з тим, що було роком раніше.

Ситуація на фронті

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, українські бійці продовжують ведення наступальних та оборонних дій. ЗСУ відбили сумарно 45 російських атак на Авдіївському напрямку. Також українські сили продовжують тримати позиції на лівому березі Херсонської області.

Водночас на Таврійському напрямку російські окупанти три дні поспіль здійснюють близько 80 штурмів щодобово, найбільше - у Донецькій області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 15 грудня, становлять 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає приблизно 343 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 бойових броньованих машин, 24 автомобілі та 20 безпілотників.