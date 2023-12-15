Каким может быть дальнейший ход событий на фронте: что говорят эксперты

Сейчас сложно спрогнозировать дальнейший ход событий на фронте, но, скорее всего, российские войска продолжат наступать на востоке, а ВСУ будут использовать любую возможность для контратак.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Что происходит в Авдеевке, Марьинке и о чем говорит маневр ВСУ под Горловкой: обзор фронта" .

Военные эксперты Владислав Селезнев и Александр Мусиенко не берутся прогнозировать ход боевых действий. Однако они предполагают, что эпизод с горловским терриконом может характеризовать нашу тактику на ближайшие месяцы.

Таким образом, скорее всего, россияне продолжат наступать на востоке, а Силы обороны будут использовать любую возможность для контратак.

По мнению Мусиенко, два месяца штурмов не прошли бесследно, прямо сейчас вражеские войска находятся на пике, за которым непременно последует пауза. Задача украинских сил - бить по тылам и действовать малыми группами, развивая локальные успехи и не давая врагу перегруппироваться.

Однако, как отметил эксперт, не факт, что истощив противника, армия будет готова к масштабному наступлению весной 2024 года. Ключевым вопросом остается наличие необходимых ресурсов.

Поставки от западных партнеров упали до минимального уровня, а политики в США до сих пор не договорились о миллиардах для Украины. И этот фактор не добавляет оптимизма по поводу украинских перспектив на фронте. По крайней мере, по сравнению с тем, что было годом ранее.

Ситуация на фронте

Согласно отчету Института изучения войны, украинские бойцы продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отбили суммарно 45 российских атак на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

В то же время на Таврическом направлении российские оккупанты три дня подряд совершают около 80 штурмов ежесуточно, больше всего - в Донецкой области.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 15 декабря, составляют 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 343 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 20 беспилотников.