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Інтерв'ю

Кім Чен Ину провели екскурсію Сінгапуром перед самітом з Трампом

НовиниПолітика    11.06.2018 - 21:07
Фото: селфі з Кім Чен Ином (facebook.com ongyekung)
Фото: селфі з Кім Чен Ином (facebook.com ongyekung)

Кім Чен Ин приземлився в аеропорту Сінгапуру на кілька годин раніше, аніж планувалось

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин здійснив ознайомчу екскурсію Сінгапуром перед самітом з президентом Сполулених Штатів Америки США Дональдом Трампом. Про це передає Daily Mail.

Як стало зрозуміло відомо із фотографій у соціальних мережах, лідер КНДР вирушив на прогулянку по місту з готелю Marina Bay Sands та казино.

Кім Чен Ин приземлився в аеропорту Сінгапуру на кілька годин раніше, аніж планувалось, його кортеж прибув до готелю "Сент-Реджіс".

Участь в екскурсії взяв також міністр закордонних справ Сінгапуру Вівіані Балакрішнан. Він зробив спільне фото з лідером КНДР.

Фото: селфі з Кім Чен Ином (facebook.com ongyekung)

Відомо, що Трамп зі своїми помічниками провів ніч брифінгу, готуючись до історичної зустрічі з лідером КНДР.

Зазначимо, зустріч Трампа та Кім Чен Ина запланована на 12 червня в готелі "Капела" на острові Сентоса у Сінгапурі. Основну увагу в ході саміту буде приділено денуклеаризації Корейського півострова.

Нагадаємо, раніше у Білому домі зазначили, що переговори представників США та Північної Кореї в Сінгапурі просуваються швидше, ніж очікувалося, у зв'язку з цим американський президент Дональд Трамп залишить країну у вівторок, 12 червня, ввечері.

Кім Чен Ин зустрівся з прем'єр-міністром Сінгапуру Трамп прибув в Сінгапур на зустріч з Кім Чен Ином
Теги публікації: Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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