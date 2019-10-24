Ким Чен Ын заявил об "особых" отношениях с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что продолжает поддерживать тесные отношения и доверие с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении от именем советника МИД КНДР говорится, что вопреки действий Трампа, "политические круги Вашингтона и политики КНДР в администрации США без всякой причины враждебны КНДР".

В также заявлении говорится, что Северная Корея увидит, "как мудро США проведут конец года". Ранее Ким из Северной Кореи установил крайний срок для переговоров по денуклеаризации с Вашингтоном.

Ранее лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Северной Кореи КНДР заявило, что возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова зависит от Соединенных Штатов. Одним из условий переговоров является "принятие США практических мер по полному и необратимрму отказу от враждебной политики в отношении КНДР".