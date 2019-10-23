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Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские объекты на горе Кымгансан

Новости » Политика    23.10.2019 - 09:14
Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские объекты на горе Кымгансан
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Ким Чен Ын считает, что гора Кымгансан не является общим достоянием двух Корей

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил курортную зону Кымгансан и приказал убрать все объекты, построенные Южной Кореей. Об этом сообщают севернокорейские СМИ.

Отмечается, что в ходе визита Ким Чен Ын осмотрел объекты, которые построила южнокорейская сторона.

"Он поручил убрать все неприятно выглядящие объекты южной стороны по согласованию с соответствующим подразделением южной стороны и построить новые современные объекты обслуживания по-своему, чтобы они хорошо сочетались с природными пейзажами горы Кымгансан", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын добавил, что мнение о том, что гора Кымгансан является общим достоянием двух Корей и туры на нее будут невозможны без развития межкорейских отношений, является ошибочным.

"Гора Кымгансан - это наша земля, завоеванная ценой крови, и даже скала и дерево на ней ассоциируются с нашим суверенитетом и достоинством", - цитирует его агентство.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен предложить лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сделку по санкциям, введенным против КНДР со стороны Организации Объединенных Наций.

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