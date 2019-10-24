Кім Чен Ин заявив про "особливі" відносини з Трампом

Фото: Трамп і Кім Чен Ин (whitehouse.gov)

Лідер КНДР вважає, що Вашингтон ворожий по відношенню до його країни

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що продовжує підтримувати тісні відносини та довіру з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві від ім'ям радника МЗС КНДР йдеться, що всупереч дій Трампа, "політичні кола Вашингтона і політики КНДР в адміністрації США без всякої причини ворожі КНДР".

У заяві також говориться, що Північна Корея побачить, "як мудро США проведуть кінець року". Раніше Кім з Північної Кореї встановив крайній термін для переговорів з денуклеаризації з Вашингтоном.

Раніше лідер Північної Кореї (КНДР Кім Чен Ин запросив президента США Дональда Трампа відвідати Пхеньян.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Північної Кореї КНДР заявило, що відновлення переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова залежить від Сполучених Штатів. Однією з умов переговорів є "прийняття США практичних заходів щодо повного і необратимрму відмови від ворожої політики стосовно КНДР".