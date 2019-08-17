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Кім Чен Ин знову відвідав ракетні випробування КНДР

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 01:40
Кім Чен Ин знову відвідав ракетні випробування КНДР
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Північна Корея випустила в п'ятницю мінімум дві балістичні ракети

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин знову спостерігав за випробуванням нового зброї вранці в п'ятницю, 16 серпня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, державні ЗМІ КНДР в суботу,17 серпня, повідомили, що днем раніше Північна Корея випустила принаймні дві балістичні ракети малої дальності. За інформацією військових Південної Кореї, це шостий раунд запусків зброї з кінця липня.

Державний департамент США вже відреагував на подію і повідомив, що Стівен Біган, спеціальний посланник США з Північної Кореї на наступному тижні відправиться в Японію і Південну Корею для координації зусиль по забезпеченню денуклеаризації КНДР.

Минулого тижня американський президент Дональд Трамп применшив попередні ракетні випробування КНДР, заявивши, що вони не порушують обіцянки Кіма відмовитися від ядерних і далеких випробувань. Трамп також сказав, що він отримав "дуже гарний лист" від Кіма і додав, що він може зустрітися з ним ще раз.

Переговори про денуклеаризацію Корейського півострова зайшли в глухий кут після зустрічі двох лідерів 30 червня.

Нагадаємо, Північна Корея (КНДР) запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

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