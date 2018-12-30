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Кім Чен Ин закликав лідера Південної Кореї проводити в 2019 році більше самітів

Новини » Політика    30.12.2018 - 10:45
Кім Чен Ин закликав лідера Південної Кореї проводити в 2019 році більше самітів
Фото: Кім Чен Ин (kcna.kp)

Кім Чен Ин написав лист Мун Чже Іну

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин написав лист президенту Південної Кореї Мун Чже Іну, в якому закликав проводити в 2019 році більше самітів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, лідер КНДР заявив, що хоче провести більше самітів з південнокорейським колегою в наступному році, щоб досягти мети з денуклеаризації Корейського півострова.

"У неділю Кім Чен Ин відправив Мун Чже Іну лист, щоб відзначити розрядку, досягнуту в цьому році, включаючи три саміти, після декількох років протистоянь, включаючи серію ядерних і ракетних випробувань на Півночі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в листі Кім Чен Ин зазначив, що шкодував, що йому не вдалося в цьому році відвідати Сеул і висловив свою "тверду рішучість" зробити це в майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 грудня, Північна і Південна Кореї провели церемонію символічного об'єднання залізничних систем двох країн.

Відзначимо, 12 листопада Північна і Південна Корея приступили до процесу демонтажу 20 постів, які знаходяться на укріпленому кордоні між двома країнами.

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