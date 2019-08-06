КНДР собрала 2 млрд долларов на военные программы с помощью кибератак, - ООН

Фото: Ким Чен Ын (twitter.com/kcna)

Согласно отчету ООН, Северная Корея продолжает развивать свои ядерные и ракетные программы

Северная Корея (КНДР) собрала около 2 миллиардов долларов на программы оружия массового поражения с помощью масштабных кибератак на банки и биржи криптовалют. Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Доклад подготовили для санкционного комитета по Северной Корее Совета безопасности ООН независимые эксперты, в течение полугода следившие за ситуацией.

В документе подчеркивается, что КНДР "продолжала развивать свои ядерные и ракетные программы, хотя и не проводила ядерных испытаний или запусков межконтинентальных баллистических ракет".

"Северная Корея использовала киберпространство для совершения все более высокотехнологичных атак с целью хищения средств у финансовых институтов и бирж криптовалют для получения дохода", - говорится в докладе.

Также отмечается, что Пхеньян использовал киберпространство для отмывания похищенных средств.

"Кибердеятели КНДР, многие из которых действуют по указаниям Генерального бюро разведки, собирают средства на северокорейские программы оружия массового поражения. По приблизительным оценкам, общая выручка на сегодняшний день достигает около двух миллиардов долларов", - говорится в докладе.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что ракетные испытания, проведенные Северной Кореей в последние несколько дней, нельзя назвать нарушением соглашения, подписанного им и Ким Чен Ыном в Сингапуре.