Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

Ожидается, что лидер Северной Кореи обсудит с президентом КНР Си Цзиньпином саммит США-КНДР, состоявшийся 12 июня

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын прибыл в Пекин (Китай). Японская телекомпания Nippon News Network разместила видео, как он спускается с борта правительственного самолета в столице КНР.

Агентство Kyodo также сообщило о прибытии в Пекин утром во вторник, 19 июня, самолета с высокопоставленными северокорейскими чиновниками на борту.

По информации агентства Xinhua, визит Ким Чен Ына продлится два дня, в ходе которых он обсудит с президентом КНР Си Цзиньпином саммит США-КНДР, состоявшийся 12 июня, и дальнейшее проведение переговоров.

Напомним, Соединенные Штаты и Южная Корея договорились приостановить совместные военные учения, запланированные на август в результате обещаний президента США Дональда Трампа после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока Северная Корея ведет себя доброжелательно, в военных учениях будет сделана пауза.