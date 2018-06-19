Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

НовостиПолитика    19.06.2018 - 06:59
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

Ожидается, что лидер Северной Кореи обсудит с президентом КНР Си Цзиньпином саммит США-КНДР, состоявшийся 12 июня

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын прибыл в Пекин (Китай). Японская телекомпания Nippon News Network разместила видео, как он спускается с борта правительственного самолета в столице КНР.

Агентство Kyodo также сообщило о прибытии в Пекин утром во вторник, 19 июня, самолета с высокопоставленными северокорейскими чиновниками на борту.

По информации агентства Xinhua, визит Ким Чен Ына продлится два дня, в ходе которых он обсудит с президентом КНР Си Цзиньпином саммит США-КНДР, состоявшийся 12 июня, и дальнейшее проведение переговоров.

Напомним, Соединенные Штаты и Южная Корея договорились приостановить совместные военные учения, запланированные на август в результате обещаний президента США Дональда Трампа после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока Северная Корея ведет себя доброжелательно, в военных учениях будет сделана пауза.

 

Трамп анонсировал телефонные переговоры с Ким Чен Ыном 17 июня В КНДР сообщили, что Трамп и Ким Чен Ын договорились о визитах друг к другу
Теги публикации: Китай, Ким Чен Ын, визит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь