США и Южная Корея договорились приостановить совместные военные учения

Ближайшие американско-южнокорейские военные учения были запланированы на август

Соединенные Штаты и Южная Корея договорились приостановить совместные военные учения, запланированные на август в результате обещаний президента США Дональда Трампа после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявили южнокорейские и американские официальные лица, передает Reuters.

Так, на брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока Северная Корея ведет себя доброжелательно, в военных учениях будет сделана пауза.

"Южная Корея и Соединенные Штаты согласились приостановить все запланированные на август в связи с военными учениями Freedom Guardian действия", - заявили в свою очередь в Минобороны Южной Кореи.

Приостановку совместных учений подтвердили и в Пентагоне.

"Мы по-прежнему координируем дополнительные действия. Никаких решений о следующих военных учениях не было", - заявила пресс-секретарь военного ведомства Дана Уайт.

Она также добавила, что на этой неделе состоится встреча между представителями Пентагона и Госдепаратамента и советником президента США по национальной безопасности.

Напомним, ранее делегации КНДР и Южной Кореи впервые за 11 лет заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации.