Кім Чен Ин прибув із візитом до Китаю

Очікується, що лідер Північної Кореї обговорить з президентом КНР Сі Цзіньпіном саміт США-КНДР, який відбувся 12 червня

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин прибув до Пекіна (Китай). Японська телекомпанія Nippon News Network розмістила відео, як він спускається з борту урядового літака в столиці КНР.

Агентство Kyodo також повідомило про прибуття в Пекін вранці у вівторок, 19 червня, літака з високопоставленими північнокорейськими чиновниками на борту.

За інформацією агентства Xinhua, візит Кім Чен Ина триватиме два дні, протягом яких він обговорить з президентом КНР Сі Цзіньпіном саміт США-КНДР, який відбувся 12 червня, і подальше проведення переговорів.

Нагадаємо, Сполучені Штати і Південна Корея домовилися призупинити спільні військові навчання, заплановані на серпень у результаті обіцянок президента США Дональда Трампа після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

На брифінгу в понеділок офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що поки Північна Корея поводиться доброзичливо, у військових навчаннях буде зроблена пауза.