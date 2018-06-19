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Кім Чен Ин прибув із візитом до Китаю

НовиниПолітика    19.06.2018 - 06:59
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)
Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

Очікується, що лідер Північної Кореї обговорить з президентом КНР Сі Цзіньпіном саміт США-КНДР, який відбувся 12 червня

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин прибув до Пекіна (Китай). Японська телекомпанія Nippon News Network розмістила відео, як він спускається з борту урядового літака в столиці КНР.

Агентство Kyodo також повідомило про прибуття в Пекін вранці у вівторок, 19 червня, літака з високопоставленими північнокорейськими чиновниками на борту.

За інформацією агентства Xinhua, візит Кім Чен Ина триватиме два дні, протягом яких він обговорить з президентом КНР Сі Цзіньпіном саміт США-КНДР, який відбувся 12 червня, і подальше проведення переговорів.

Нагадаємо, Сполучені Штати і Південна Корея домовилися призупинити спільні військові навчання, заплановані на серпень у результаті обіцянок президента США Дональда Трампа після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.

На брифінгу в понеділок офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що поки Північна Корея поводиться доброзичливо, у військових навчаннях буде зроблена пауза.

 

Трамп анонсував телефонні переговори з Кім Чен Ином 17 червня У КНДР повідомили, що Трамп і Кім Чен Ин домовилися про візити один до одного
Теги публікації: Китай, Кім Чен Ин, визит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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