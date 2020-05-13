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В Вашингтоне считают, что у Ким Чен Ына "все хорошо"

Новости » Политика     13.05.2020 - 01:31
В Вашингтоне считают, что у Ким Чен Ына "все хорошо"
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Советник по нацбезопасности считает, что лидер КНДР "хорошо держится"

Советник по вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт О'Брайен заявил, что у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына со здоровьем "все хорошо". Об этом пишет Bloomberg.

В частности, О'Брайен сказал, что сделал такие итоги, судя по последним фотографиям Кима.

"Он уже выходит и торжественно открывает фабрики по производству удобрений. Поэтому, по нашему мнению, с ним, очевидно, все хорошо", - отметил О'Брайен.

Советник по безопасности отметил также, что пока нельзя подтвердить достоверность и оригинальность фотографий, поскольку "КНДР является тяжелой целью для спецслужб".

"Мы называем это государство "царством отшельников". Трудно получить информацию от Северной Кореи", - заявил О'Брайен.

Напомним, северокорейские СМИ сообщили 2 мая, что накануне Ким Чен Ын принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений в Пхеньяне.

Международные информационные агентства писали о том, что Ким был болен или перенес операцию на сердце. Отдельные СМИ сообщали, что лидер КНДР мог умереть.

Теги Новости Украины КНДРКим Чен Ын
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