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Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели

Новости » В мире     22.05.2020 - 16:21
Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели
Фото: Ким Чен Ын (kremlin ru)

Последний раз лидер КНДР появлялся на публике 1 мая

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая. До этого он также не был на публике в течение 20 дней в связи с чем появились слухи о его болезни.

Об этом говорится в заявлении правительства Южной Кореи, передает Yonhap.

В заявлении отмечается, что Южная Корея внимательно следит за местонахождением северокорейского лидера.

"Южная Корея внимательно следит за местонахождением северокорейского лидера Ким Чен Ына, поскольку его отсутствие на публике опять увеличилось до трех недель", - говорится в сообщении.

При этом Reuters отмечает, что Ким Чен Ун за последние два месяца сделал исключительно мало публичных выступлений.

По мнению аналитиков, редкое появление северокорейского лидера объясняется тем, что КНДР вводит антикоронавирусные меры, хотя в стране утверждают, что у нее нет подтвержденных случаев заболевания.

Напомним, ранее Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР. После чего он пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.

Последний раз лидер КНДР появлялся на публике 1 мая, где принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений в Пхеньяне. Его сопровождали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе его младшая сестра Ким Е Чжон.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Ким Чен Ын
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