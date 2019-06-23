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Ким Чен Ын получил "интересное" письмо от Трампа


Лидер КНДР пообещал серьезно обдумать послание президента США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил письмо лидеру Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства северокорейский лидер назвал письмо Трампа "превосходным" и "высоко оценил способность Трампа к политической рассудительности и его невероятную смелость".

Также сообщается, что Ким Чен Ын пообещал "серьезно обдумать интересное содержание" письма.

О чем именно идет речь в письме, не сообщается.

Напомним, 11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что получил “очень теплое” письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на фоне тупика в ядерных переговорах. Трамп выразил уверенность, что обе стороны могут в конечном итоге прийти к соглашению о ядерном разоружении КНДР.

Последняя встреча Трампа и Ким Чен Ына, которая была второй в истории лидеров, состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме. Однако переговоры, касающиеся ядерного разоружения Северной Кореи, завершились раньше запланированного времени и не увенчались успехом. Лидеры также не сделали совместного заявления.

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