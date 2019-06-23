ru
ua

Кім Чен Ин отримав "цікавого" листа від Трампа


Лідер КНДР пообіцяв серйозно обміркувати послання президента США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надіслав листа лідеру Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

За інформацією агентства північнокорейський лідер назвав лист Трампа "чудовим" і "високо оцінив здатність Трампа до політичної розважливості і його неймовірну сміливість".

Також повідомляється, що Кім Чен Ин пообіцяв "серйозно обміркувати цікавий зміст" листа.

Про що саме йдеться в листі, не повідомляється.

Нагадаємо, 11 червня президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав "дуже теплого" листа від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на тлі глухого кута в ядерних переговорах. Трамп висловив упевненість, що обидві сторони можуть зрештою дійти угоди про ядерне роззброєння КНДР.

Остання зустріч Трампа та Кім Чен Ина, яка була другою в історії лідерів, відбулася в лютому 2019 року у В'єтнамі. Однак переговори щодо ядерного роззброєння Північної Кореї завершилися раніше запланованого часу і не мали успіху. Лідери також не зробили спільної заяви.

Усі законопроекти Зеленського зняті з розгляду, - Стефанчук У Херсонській області в результаті ДТП загинули троє людей
Читати всі новини