Ким Чен Ын покинет Сингапур через 7 часов после начала саммита, - Bloomberg

Трамп был готов остаться в Сингапуре в случае, если на саммите будет достигнут прогресс

Глава КНДР Ким Чен Ын определил сроки своего вылета из Сингапура, где состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам официальных лиц, президент Трамп был готов остаться в Сингапуре в случае, если на саммите будет достигнут существенный прогресс, однако Ким Чен Ын назначил срок отлета - через 7 часов после начала встречи.

Сообщается, что после этого Трамп также назначил сроки вылета из Сингапура раньше тех, что намечались первоначально.

Отметим, встреча Трампа и Ким Чен Ына продлится 45 минут, за ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе. На встрече в расширенном составе, как ранее уточнил Белый дом, будут присутствовать от американской стороны госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Кроме того, в Белом доме сообщили, что пресс-конференция по итогам саммита начнется не ранее двух часов после начала переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа и лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына, которая состоится во вторник, 12 июня, в Сингапуре, будет закрытой.