Кім Чен Ин покине Сінгапур через 7 годин після початку саміту, - Bloomberg

Трамп був готовий залишитися в Сінгапурі у разі, якщо на саміті буде досягнутий прогрес

Глава КНДР Кім Чен Ин визначив терміни свого вильоту з Сінгапуру, де відбудеться зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами офіційних осіб, президент Трамп був готовий залишитися в Сінгапурі у разі, якщо на саміті буде досягнутий істотний прогрес, проте Кім Чен Ин призначив термін відльоту - через 7 годин після початку зустрічі.

Повідомляється, що після цього Трамп також призначив строки вильоту з Сінгапуру раніше тих, що планувалися спочатку.

Зазначимо, зустріч Трампа та Кім Чен Ина триватиме 45 хвилин, за нею підуть півторагодинні переговори у розширеному складі. На зустрічі в розширеному складі, як раніше уточнив Білий дім, будуть присутні від американської сторони держсекретар Майкл Помпео, глава апарату Білого дому Джон Келлі і помічник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

Крім того, у Білому домі повідомили, що прес-конференція за підсумками саміту почнеться не раніше двох годин після початку переговорів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа і лідера Північної Кореї (КНДР Кім Чен Ина, яка відбудеться у вівторок, 12 червня, в Сінгапурі, буде закритою.