Ким Чен Ын официально стал руководителем КНДР

Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Ранее он считался верховным лидером

Депутаты Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи 30 августа внесли в Конституцию страны поправки, в соответствии с которыми Ким Чен Ын официально стал главой КНДР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Так, в Конституции закрепили норму о том, что председатель Госсовета КНДР является "высшим руководителем партии, государства и вооруженных сил, выдвинутым по единодушной воле и чаянию всего корейского народа". Пост председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ын занимал с момента его создания в 2016 году.

Ранее Ким Чен Ын в Конституции был назван "верховным лидером, который командует всей военной мощью страны", а главой государства формально считался председатель президиума ВНС. Этот пост с 2019 года занимает соратник Ким Чен Ына и его заместитель в Госсовете Чхве Рён Хэ, сын которого - Чой Сонг - в 2015 году женился (по сообщениям южнокорейских СМИ) на младшей сестре Ким Чена Ына - Ким Ё Чжон.

РБК-Украина писало, что президент Дональд Трамп заявил, что недавно получил "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына, и добавил, что может встретиться с ним еще раз.