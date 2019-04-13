Кім Чен Ин назвав умови третього саміту з Трампом

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Лідер КНДР чекає від Трампа "правильного підходу"

Лідер Серевной Кореї Кім Чен Ин розповів, за яких умов готовий провести третій саміт з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За словами Кім Чен Ина, він готовий провести зустріч з американським президентом в разі, якщо США змінять свій підхід до переговорів про денуклеаризації Корейського півострова до кінця цього року.

"Якщо США запропонують провести третій саміт КНДР-США з правильним підходом до переговорів і правильним методом - у нас є бажання зробити це ще раз", - зазначив він.

"Я не буду вагатися при підписанні угоди, тільки якщо воно буде відповідати інтересам КНДР і США, і буде справедливим, взаємоприйнятних. Це буде повністю залежати від того, якій позиції дотримуються США", - сказав він.

Кім Чен Ин зазначив також, що КНДР "не буде триматися за саміти з США заради ослаблення санкцій", проте буде терпляче чекати до кінця цього року, поки Вашингтон прийме "сміливе рішення".

Північнокорейський лідер підкреслив, що вважає відносини з Трампом хорошими, хоча і їх минула зустріч в Ханої завершилася достроково.

Нагадаємо, в березні 2019 президент США Дональд Трамп передав лідеру КНДР Кім Чен Ину документ, в якому пояснив, що саме Вашингтон має на увазі під повним ядерним роззброєнням Північної Кореї. Відповідно до документа Пхеньян повинен був взяти на себе зобов'язання передати всі свої напрацювання зі створення ядерної зброї Сполученим Штатам, а також знищити балістичні ракети.