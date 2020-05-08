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Ким Чен Ын написал письмо Си Цзиньпину

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 08:26
Ким Чен Ын написал письмо Си Цзиньпину
Фото: Ким Чен Ын (flickr.com/koreanet)

Ким Чен Ын также считает, что отношения между обеими партиями Кореи и Китая лишь укрепились

Глава КНДР Ким Чен Ын направил послание китайскому коллеге Си Цзиньпину, в котором поздравил его с успехами в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил Pollmedia.

Ким Чен Ын также считает, что отношения между обеими партиями Кореи и Китая "лишь укрепились, преодолевая различные испытания и вызовы истории".

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достиг успехов в работе против эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, на границе между Северной и Южной Кореей утром в воскресенье произошла перестрелка вблизи поста охраны, на следующий день после появления севернокорейского лидера Ким Чен Ына, которого не видели на публике три недели. В США считают, что стрельба, открытая военными Северной Кореи на границе с Южной Кореей, вероятно, была "случайной".

Отметим, что после 20-тидневного отсутствия на публике Ким Чен Ын принял участие в завершении строительства завода по производству удобрений в Пхеньяне.

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