ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кім Чен Ин написав листа Сі Цзіньпіну

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 08:26
Кім Чен Ин написав листа Сі Цзіньпіну
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Кім Чен Ин також вважає, що відносини між обома партіями Кореї і Китаю лише зміцнилися

Глава КНДР Кім Чен Ун направив послання китайському колезі Сі Цзіньпіну, в якому привітав його з успіхами в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомив Pollmedia.

Кім Чен Ин також вважає, що відносини між обома партіями Кореї і Китаю "лише зміцнилися, долаючи різні випробування і виклики історії".

"Голова Держради КНДР товариш Кім Чен Ун направив особисте усне послання генеральному секретарю ЦК КПК, голові КНР товаришеві Сі Цзіньпіну у зв'язку з тим, що Китай досяг успіхів у роботі проти епідемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні між Північною і Південною Кореєю в неділю вранці сталася перестрілка поблизу поста охорони, на наступний день після появи севернокорейского лідера Кім Чен Ина, якого не бачили на публіці три тижні. У США вважають, що стрілянина, відкрита військовими Північної Кореї на кордоні з Південною Кореєю, ймовірно, була "випадковою".

Зазначимо, що після 20-тиденної відсутності на публіці Кім Чен Ин взяв участь у завершенні будівництва заводу з виробництва добрив в Пхеньяні.

Прогулянки у парках, магазини у ТРЦ та салони краси: що дозволять з 11 травня Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 8 травня
Новини України Кім Чен ИнКНДРКитайКоронавірус
News
On Top