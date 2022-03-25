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Ким Чен Ын лично дал распоряжение начать испытания баллистической ракеты "нового типа"

Новина українською →
КНДР, Пятница 25 марта 2022 03:43
Ким Чен Ын лично дал распоряжение начать испытания баллистической ракеты "нового типа" Фото: Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Роман Мирончук

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично отдал приказ о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "нового типа" в сторону Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасонпхо-17" стратегических сил КНДР состоялись 24 марта под личным руководством Ким Чен Ына", - говорится в сообщении.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подтвердил, что ракета, выпущенная КНДР в сторону Японского моря в четверг, 24 марта, была межконтинентальной баллистической ракетой, запуск которой вызвал международное осуждение.

Японские власти заявили, что запуск был произведен межконтинентальной баллистической ракетой "нового типа". Она летела около 71 минуты на расстояние 1100 км от места запуска.

Ракета упала в экономической зоне Японии, в 170 км к западу от северной префектуры Аомори.

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