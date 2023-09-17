Кім Чен Ин зустрівся з Шойгу: говорили про посилення військової співпраці

Зустріч відбулас під час "туру" Кіма по Далекому Сходу Росії. Під час переговорів вони обмінялись з Шойгу "конструктивними думками щодо практичних питань стосовно подальшого зміцнення стратегічної і тактичної координації".

Крім цього, вони домовились посилити "співробітництво і взаємодію" між збройними силами країн, а також у сферах їх національної оборони і безпеки.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

13 вересня відбулася зустріч між диктаторами КНДР та Росії - Кім Чен Ином та Володимиром Путіним. Вони відвідали космодром "Східний", найсучасніший космодром Росії в Амурській області.

Два диктатори у супроводі своїх військових міністрів оборони обговорили військові питання. Путін у четвер прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів від КНДР - за даними Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна в спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки немає.

В США вже відреагували на зустріч, заявивши, що потрібно вдатися до подальших дій стосовно РФ та КНДР.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

А про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ін їх передати: думку експертів".

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