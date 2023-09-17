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Ким Чен Ын встретился с Шойгу: говорили об усилении военного сотрудничества

Фото: южнокорейский диктатор Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Антон Малиновский

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они говорили об усилении военного сотрудничества между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное СМИ KCNA.

Встреча состоялась во время "тура" Кима по Дальнему Востоку России. В ходе переговоров они обменялись с Шойгу "конструктивными мнениями по практическим вопросам относительно дальнейшего укрепления стратегической и тактической координации".

Кроме того, они договорились усилить "сотрудничество и взаимодействие" между вооруженными силами стран, а также в сферах их национальной обороны и безопасности.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

13 сентября состоялась встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Они посетили космодром "Восточный", самый современный космодром России в Амурской области.

Два диктатора в сопровождении своих военных министров обороны обсудили военные вопросы. Путин в четверг принял приглашение Кима посетить Северную Корею.

Западные СМИ неоднократно сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов от КНДР - по данным Financial Times, стороны готовы заключить соглашение , хотя собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил , что подтверждения этой информации пока нет.

В США уже отреагировали на встречу, заявив, что нужно прибегнуть к дальнейшим действиям в отношении РФ и КНДР.

Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

А о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ын их передать: мнение экспертов".

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КНДРКим Чен ЫнСергей Шойгу