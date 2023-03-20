ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ким Чен Ын снова угрожает США и Северной Корее ядерным оружием

Новина українською →
Понедельник 20 марта 2023 06:17
Ким Чен Ын снова угрожает США и Северной Корее ядерным оружием Фото: Глава КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Олег Васкив

Глава КНДР Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в расширении совместных военных учений с привлечением американских ядерных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KCNA.

В то же время диктатор призвал свою страну быть готовой к ядерным атакам в любое время для "сдерживания войны".

Заявления Кима прозвучали на фоне учений, во время которых баллистическая ракета, оснащенная макетом ядерной боеголовки, пролетела 800 километров, прежде чем поразила цель на высоте 800 метров.

Глава КНДР также объявил о необходимости обеспечить готовность Северной Кореи к любой "немедленной и подавляющей ядерной контратаке" с помощью таких учений.

Напомним, с 13 по 23 марта проходят совместные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи "Щит свободы".

КНДР считает эти учения "подготовкой к войне против нее" и обратилась к ООН призвать отменить обучение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Корея КНДР Белый дом Ким Чен Ын
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить