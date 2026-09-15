Кім Чен Ин заявив, що КНДР розширить зв'язки з Росією і вірить у "перемогу" Москви

Глава КНДР Кім Чен Ин у посланні до диктатора РФ Володимира Путіна заявив, що він "розширить і поглибить" спільну роботу з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, мова йде про лист, який був направлений у понеділок у відповідь на привітання Путіна з нагоди 78-ї річниці заснування Північної Кореї.
У цьому посланні Кім Чен Ин сказав, що уряд Пхеньяну має намір розширити співпрацю з Росією "всебічним чином" на основі дружби, взаємної допомоги і того, що назвав союзницькими відносинами між країнами.
Також глава КНДР заявив, що переконаний у перемозі Росії у нинішній, як він називає, "священній війні за захист інтересів безпеки країни та міжнародного правосуддя. Reuters пише, що це формулювання, ймовірно, стосувалося війни РФ проти України.
Резюмуючи Кім Чен Ин присягнув у своїй "незмінній підтримці" Путіна та російського народу.
Агентство додало, що в неділю лідер КНДР передав аналогічне послання главі Китаю Сі Цзіньпіну, заявивши, що Північна Корея співпрацюватиме з КНР для подальшого розвитку традиційної дружби та просування спільної соціалістичної справи.
Нагадаємо, у серпні Путін у посланні до Кім Чен Ину з нагоди річниці звільнення Кореї від японського колоніального панування заявив, що РФ та КНДР співпрацюють у всіх областях та координують зусилля заради регіональної безпеки.
Також ми писали, що за даними Forbes, Китай стурбований поглибленням зв'язків між Росією та Північною Кореєю. Зокрема тим, що це може знизити вплив Пекіна на Пхеньян та дестабілізувати ситуацію в регіоні.