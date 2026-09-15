Кім Чен Ин заявив, що КНДР розширить зв'язки з Росією і вірить у "перемогу" Москви

Як пише агентство, мова йде про лист, який був направлений у понеділок у відповідь на привітання Путіна з нагоди 78-ї річниці заснування Північної Кореї.

У цьому посланні Кім Чен Ин сказав, що уряд Пхеньяну має намір розширити співпрацю з Росією "всебічним чином" на основі дружби, взаємної допомоги і того, що назвав союзницькими відносинами між країнами.

Також глава КНДР заявив, що переконаний у перемозі Росії у нинішній, як він називає, "священній війні за захист інтересів безпеки країни та міжнародного правосуддя. Reuters пише, що це формулювання, ймовірно, стосувалося війни РФ проти України.

Резюмуючи Кім Чен Ин присягнув у своїй "незмінній підтримці" Путіна та російського народу.

Агентство додало, що в неділю лідер КНДР передав аналогічне послання главі Китаю Сі Цзіньпіну, заявивши, що Північна Корея співпрацюватиме з КНР для подальшого розвитку традиційної дружби та просування спільної соціалістичної справи.